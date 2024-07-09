Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi ve engellilere yönelik çalışmalar için protokol imzalayacak - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi ve engellilere yönelik çalışmalar için protokol imzalayacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarının yürütülmesi için protokol imzalanması kararı aldı. Protokol imzalanması için yetki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a verildi.

09.07.2024 11:13
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları yürütülmesi kararı alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen temmuz ayı meclis toplantısında, afet eğitim, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmalarını içeren gündem maddesi görüşüldü.

Kayseri'de yürütülecek afet eğitimi, tatbikat ve engellilere yönelik afet çalışmaları ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi oy birliği ile karara bağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ile afet eğitimi ve engellilere yönelik çalışmalar için protokol imzalayacak - Son Dakika

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