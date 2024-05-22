Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Fatih İlkokulu'nda etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Fatih İlkokulu'nda etkinlik düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Fatih İlkokulu\'nda etkinlik düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Sarıoğlan ilçesi Fatih İlkokulu'nda öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, çeşitli oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi. Okul Müdürü Mehmet Çoker, etkinlikleri düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'a teşekkür etti.

22.05.2024 10:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Sarıoğlan ilçesi Fatih İlkokulu'nde etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, okuldaki sosyal ve sportif etkinliklerde eğlendi. Etkinlik boyunca öğrenciler çeşitli oyunlar ve spor aktiviteleriyle keyifli vakit geçirdi.

Okul Müdürü Mehmet Çoker, bu güzel günü öğrencilerine yaşattığı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Fatih İlkokulu'nda etkinlik düzenledi - Son Dakika

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