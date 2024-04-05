Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Tatilinde Görev Başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir bayram geçirmeleri için zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.
Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan baskında, bir işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu.
Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 5 Nisan Avukatlar Günü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, avukatların sorunlarına değinerek, hukukun üstünlüğünün egemenliği için mücadelelerinin süreceğini belirtti.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bayram tatili öncesi Osmangazi İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik eğitimi verdi. Ekipler, genel trafik kuralları, trafik işaretleri ve yaya geçidi kullanımı gibi konuları anlattı. Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'den aday olan Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı olarak seçildi ve mazbatasını aldı. Baltacı, görevine başlamadan önce Kastamonululara hitap ederek, şehirde saygı, sevgi, huzur ve mutluluğu hakim kılacaklarını ve beklentilere layık olacaklarını söyledi.
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, göreve başladığı ilk gün Merve Çelik ve Özgür Palaşoğlu çiftinin nikahını kıydı. Başkan Fazlaca, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
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