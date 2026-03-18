Kayseri'de 1.26 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Kayseri'de 1.26 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

18.03.2026 14:18
Kayseri'de çekici kasasında 1.26 milyon uyuşturucu hap bulunan M.T. gözaltına alındı.

KAYSERİ'de çekici kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin uyuşturucu hap ile yakalanan M.T. (39), gözaltına alındı. Bu hapların toplam ağırlığının 214 kilo 550 gram olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirip, ticaretini yapmayı planlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda fiziki ve teknik takip sonrası bir çekici durduruldu. Düzenlenen operasyonda M.T. gözaltına alındı. Çekicide yapılan aramada; aracın kasasına gizlenmiş 1 milyon 260 bin captagon ele geçirildi. Bu hapların toplam ağırlığının 214 kilo 550 gram olduğu belirtildi. Ele geçirilen haplar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sergilenirken, şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç

