Kayseri'de 14 hırsızlık olayının faili ve 17 suçtan kaydı olan şüpheli tutuklandı

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Kayseri'de 14 hırsızlık olayının faili ve 17 suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlik bilgisi tespit edilen zanlı İ.A, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.A'nın 14 hırsızlık olayının faili ve 17 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.