Kayseri'de 14 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.Ö'nün (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler S.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.