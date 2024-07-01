Kayseri'de 2024 yılı sulama sezonunda 640 bin 40 dekar tarım arazisi sulanacak

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Kayseri'de 2024 yılı sulama sezonunda 640 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sulama yatırımlarının hızlandırılarak verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ olarak modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya koyulduğunu aktardı.

Balta, Kayseri'de 1 Mayıs'ta başlayan sulama sezonunda toplam 640 bin 40 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade etti.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Balta, Kayseri'de yapılacak sulu tarımla 2024 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 4 milyar 480 milyon 280 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.