Kayseri'de hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. (29), operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 23 Yıl Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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