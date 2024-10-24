Kayseri'de jandarma ekipleri, 246 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.
Ekipler, Sarıoğlan ilçesindeki bazı okullarda, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.
Jandarmanın verdiği eğitime 246 öğrenci katıldı.
Eğitim sonunda öğrencilere jandarmanın çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 246 Öğrenciye Trafik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?