Kayseri'de 34 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 34 bin 600 makaron, 5 kilogram tütün ve 1 elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.Y'nin (51) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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