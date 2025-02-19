Kayseri'de 34 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de 34 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Kaçakçılık ekipleri, yapılan operasyonda 34 bin 600 makaron ve 1 şüpheliyi yakaladı.

19.02.2025 15:48
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Kayseri'de 34 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 34 bin 600 makaron, 5 kilogram tütün ve 1 elektrikli tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y'nin (51) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 34 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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