Kayseri'de 4 Şüpheli Terör Operasyonunda Yakalandı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, son bir haftada FETÖ, dini istismar eden ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 4 zanlıyı yakaladı.