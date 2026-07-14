Kayseri\'de 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de bir otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli aracı durduran ekipler, otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.C.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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