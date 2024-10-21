Kayseri\'de 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'de, henüz bilinmeyen nedenle evinde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak'ta 3 katlı binada meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki evinde kardeşiyle oynayan Murat K. henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Anne G.K.'nın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Murat K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat K.'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.