Kayseri'de 6 Kaçakçı Tutuklandı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada 8 olayla ilgili operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 şüpheli tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 tabanca, 4 av tüfeği, 84 fişek, 96 tüfek kartuşu, 2 kilo 97 gram kaçak tütün ele geçirildi.

Öte yandan, aranan 21 kişi yakalandı.