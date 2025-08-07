Kayseri'de düzenlenen operasyonda 784 kaçak parfüm ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Kayseri'de kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda ekipler kamyonette 784 kaçak parfüm ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan D.A. (56) ile S.Y (42) hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 784 Kaçak Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?