Kayseri'de 900 fidan dikilen parkta ağaçlar meyve vermeye başladı - Son Dakika
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Kayseri'de 900 fidan dikilen parkta ağaçlar meyve vermeye başladı

Kayseri\'de 900 fidan dikilen parkta ağaçlar meyve vermeye başladı

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'de 900 fidanın dikildiği parkta ağaçlar meyve vermeye başladı. Şeker Mahallesi'nde bulunan parkta elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut ve kayısı gibi 15 farklı tür ağaç bulunuyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, parkın kent yaşamına renk kattığını ve çocukların burada çeşitli meyveleri görebilmesini ve yiyebilmesini istediklerini belirtti.

27.05.2024 13:15
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 900 fidanın dikildiği parkta ağaçlar meyve vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeker Mahallesi'nde Bekir Yıldız Bulvarı ile Şehir Hastanesi kavşağının yanında bulunan yeni park alanına geçen yıl 900 meyve fidanı dikildi.

Elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut ve kayısı gibi 15 farklı tür ağacın bulunduğu parkta bazı ağaçlar meyve vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentin sosyal yaşamına renk katan parkları, yeşil alan ağırlıklı olarak daha fonksiyonel hale getirdiklerini belirtti.

Geçen yıl toprakla buluşan fidanların meyvelerini vermeye başladığına değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

Şehrimize geçen yıl 35 bin metrekareden fazla sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park alanını kazandırmış, meyve bahçesinin içerisinde 15 çeşit olmak üzere toplam 900 fidanı toprakla buluşturmuştuk. Şimdi meyve ağaçlarımız ürünlerini vermeye başladı. İstiyoruz ki çocuklarımız buraya geldikleri zaman dalında çeşitli meyveleri görebilsin ve dalından yiyebilmenin tadına varabilsin. Elma, erik, şeftali, kiraz, ayva, armut, kayısı, iğde, vişne, ceviz, badem, akdut, karadut, üzüm, gilaburu, ahududu, böğürtlen ve frambuaz gibi meyve çeşitlerinden oluşan meyve bahçemiz, sadece meyve ağaçlarının olduğu yeni bir park alanıdır. Parkın içinde 1500 metrekare yürüyüş parkurumuz da yer alıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de 900 fidan dikilen parkta ağaçlar meyve vermeye başladı - Son Dakika

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