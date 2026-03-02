Kayseri'de son bir ayda düzenlenen terör operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir ayda terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 95 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 95 Terör Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?