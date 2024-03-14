Kayseri\'de Ağaca Çarpan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpıp yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.A. idaresindeki 38 TS 667 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan elektrikli otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İ.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'dan başlayarak jandarma ve polis ekiplerine yüz tanımalı yaka kameraları takılacağını açıkladı. Yerlikaya, bu teknoloji sayesinde polis ve vatandaşlar arasında yaşanan olayları tespit edebileceklerini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynarken kazara yaralandı. Yaralı genç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve gençin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
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