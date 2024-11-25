Kayseri\'de Ahır Çöktü: Güvenlik Kamerasında Korkutucu Anlar

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Kayseri'de çatıda biriken kar nedeniyle ahırın çökme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ahır çökmeden birkaç saniye önce hayvanların hareketlendiği görüldü. Çatının bir anda çökmesiyle hayvanların da altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı. Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera KAYSERİ,