Kayseri'de akrabasını bacağından bıçaklayan zanlı kaçarken otobüse çarparak yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de akrabasını bacağından bıçaklayan zanlı kaçarken otobüse çarparak yakalandı

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Kayseri\'de akrabasını bacağından bıçaklayan zanlı kaçarken otobüse çarparak yakalandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkol alan iki akraba arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bacağından bıçaklandı. Zanlı aracıyla kaçarken halk otobüsüne çarptı; yaralı Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabasını bıçakladıktan sonra aracıyla kaçarken halk otobüsüne çarpan zanlı gözaltına alındı.

Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda B.C. ile akrabası M.A. alkol aldıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. bıçakla M.A'yı bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari aracıyla kaçmaya çalışırken 38 AB 299 plakalı halk otobüsüne çarpan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiKocasinanGüvenlik3. SayfaOlaylarKayseriGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de akrabasını bacağından bıçaklayan zanlı kaçarken otobüse çarparak yakalandı - Son Dakika
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