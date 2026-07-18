Kayseri\'de Apartman Çatısında Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında izolasyon tadilatı sırasında yangın çıktı.
Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının ardından apartmanın çatısında hasar oluştu.
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