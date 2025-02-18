Kayseri'de Aranan Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de 5 ayrı suçtan aranan şüpheli, saklandığı ikamette gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "silahla tehdit" suçlarından 5 ayrı araması bulunan Y.A. (27) saklandığı adreste yakalandı.
İkamette yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ile 4 fişek ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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