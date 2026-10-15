Kayseri'de arazi anlaşmazlığında 3 yakınını öldüren sanığa savcı 3 kez müebbet istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de arazi anlaşmazlığında 3 yakınını öldüren sanığa savcı 3 kez müebbet istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da yakalanan sanığın Kayseri'de 3 yakınını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle görülen duruşmada savcı sanık için 3 kez müebbet hapis istedi; mahkeme tutukluluğun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürüp firar ettiği Gürcistan'da yakalanan sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.Y, taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Sanık M.Y, savunmasında 2020 yılından itibaren tehdit edildiğini, takip altında olduğunu ve silahlı saldırılara uğradığını öne sürdü.

Söz konusu süreçte defalarca kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayetçi olduğunu dile getiren M.Y., yaşanan gerginliklerin zamanla artması üzerine durumu amcasının oğullarıyla çözmeye çalıştığını anlattı.

Olay günü Hunat Mahallesi'nde maktuller Gaffar Mehmet Y, Seyit Y. ve bu kişilerin dayısı Serdar Y. karşılaştığını dile getiren M.Y, aralarında çıkan tartışmada bu kişilerin elinde bıçak olduğunu iddia etti.

Bu esnada silahı eline aldığını belirten M.Y, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını ve öldürme kastının olmadığını savundu.

Sanık M.Y. olayın ardından yurt dışına kaçtığını ve olayda kullandığı tabancayı kendisine yardım eden bir arkadaşı aracılığıyla attırdığını dile getirdi.

Maktul Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz'ın annesi müşteki Ayla Yılmaz da yaşanan olayda iki çocuğunu ve kardeşini toprağa verdiğini belirtti.

Sanığın anlattıklarının doğru olmadığını ifade eden Yılmaz, yaşanan olayların arazi paylaşımı anlaşmazlığından kaynaklandığını söyledi.

Yılmaz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, M.Y.'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

M.Y., Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde, 3 Ocak 2022'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmış, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada bazı sanıkları çeşitli hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, firari sanık M.Y'nin dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Zanlının yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçtığını belirleyen Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gerekli makamlarla iletişime geçmiş, çalışma sonucu şüpheli 26 Temmuz'da Hopa'daki sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA
Gürcistan3. SayfaMahkemeKayseriGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
20:27
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
19:13
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
18:41
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
Canlı anlatım: İlk yarıda goller üst üste
18:36
Ünlü futbolcu Antony’nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Ünlü futbolcu Antony'nin evine hırsız girdi: Soyuldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 20:36:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Kayseri'de arazi anlaşmazlığında 3 yakınını öldüren sanığa savcı 3 kez müebbet istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei