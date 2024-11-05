Kayseri'de Asayiş Uygulaması

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Kayseri'de polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 70 personel ve 35 ekiple gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 5 bin 907 kişi ve 2 bin 272 araç sorgulandı.

Aranan 8 kişi şüphelinin yakalandığı uygulamada, 22,82 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.