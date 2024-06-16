Kayseri'de Atatürk Anıtı'na zarar veren şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na zarar veren şüpheliler yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Anıtta yapılan incelemede 13 darbe izi tespit edildi ve belediye görevlileri tarafından temizlendi.

16.06.2024 15:57
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Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla zarar veren biri kadın 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakaladı. Şüpheliler, Reşat Vural Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edildi.

Olayın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, anıttaki darbe izlerini sildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, İnceleme, Kayseri, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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