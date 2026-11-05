Kayseri'de av tüfeğiyle öldürülen kişinin davasında 2 sanık tutuklu kaldı - Son Dakika
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Kayseri'de av tüfeğiyle öldürülen kişinin davasında 2 sanık tutuklu kaldı

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Kayseri Kocasinan'da av tüfeğiyle öldürülen bir kişinin davasında mahkeme, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Savcı bir sanığın cezalandırılmasını, diğerinin beraatini isterken sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ö.G. ile maktul Eyüp Kaplan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka bir suçtan tutuklu S.Ş. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Ö.G. ile S.Ş. suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kaplan'ın babası ve kardeşleri ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki avukatları, sanık Ö.G'nin "tasarlayarak öldürme", sanık S.Ş'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları da maktul ile müvekkilleri arasında husumet olmadığını öne sürerek, tutuklu müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ö.G'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık S.Ş'nin ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 22 Ekim 2025'te Eyüp Kaplan evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ö.G. ve S.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ö.G. tutuklanmış, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

İddianamede, sanık Ö.G'nin "kasten öldürme", S.Ş'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA
Kocasinan3. SayfaMahkemeKayseriGüncelSon Dakika

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