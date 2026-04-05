Kayseri\'de Avukatlar Günü Töreni

05.04.2026 12:05
Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi, Baro Başkanı konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Birçok avukatın katıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Baro Başkanı Özsoy, konuşmasında, meslektaşlarının Avukatlar Günü'nü kutladı.

Bugünün kendileri için özel olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Hukuku ve adaleti cesaretle savunan tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Bu kutlama bizim için çok özel, çok daha anlamlı. Çünkü Kayseri Barosu olarak tam 100 yıllık bir çınarın gölgesinde, bir asırlık birikimin, emeğin ve mücadelenin onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki bağımsız ve güçlü savunma makamı hukuk devletinin temel güvencelerinden birisidir."

Kaynak: AA

