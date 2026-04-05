Kayseri'de Avukatlardan Konsere Özel Kutlama

05.04.2026 21:03
Kayseri'de avukatlar, kendi kurdukları koro ile 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla meslektaşlarına konser verdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. Yıl Konseri'nde, avukatlardan oluşan koro ve konuk sanatçı Çiğdem Gürdal sahne aldı.

Konserde konuşma yapan Vali Gökmen Çiçek, avukatların bir haksızlığı gidermek için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Düzenlenen programdan dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Çiçek, "Sadece dosyalarla değil, müzikle, sanatla bizleri bir araya getiriyorsunuz. Bunu çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bizde terapi olmak için aranızdayız. Muhteşemsiniz." dedi.

Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy da Kayseri Barosu olarak avukatların, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda birlikte üretmesini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sanatın toplumları bir araya getirdiğini ve ortak değerlerde buluşturduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"Hukukun savunucusu olan bizler adaletin tesisi için sözle kalemle ve vicdanla mücadele eden bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak biliyoruz ki insanı güçlü kılan yalnızca aklı değil aynı zamanda ruhudur, duygusudur, sanata olan yakınlığıdır. Bu akşam sahnede göreceğiniz koro yalnızca bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda mesleğimizin dayanışmasını, birliğini ve ortak ruhunu temsil eden meslektaşlarımızla buluşmaktadır. Cübbelerini çıkarıp, notaların içinde buluşan avukatlarımız bize hukukun sadece bir mücadele alanı değil, aynı zamanda bir kültür ve zarafet meselesi olduğunu hatırlatıyor."

Avukatların konserde seslendirdiği "Duydum ki unutmuşsun", "Çamlar arasında süzülürken mehtap" ve "İnleyen nağmeler" gibi parçalara meslektaşları da eşlik etti.

Programda, sanatçı Çiğdem Gürdal da sevilen parçaları seslendirdi.

Konsere, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, avukatlar ve protokol ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:15:53. #7.13#
