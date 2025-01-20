Kayseri\'de Baba Oğlunu Vurdu, Kendini Eve Kilitledi

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KAYSERİ'de oğlu Demir K.'yı (7) tabancayla ağır yaralayan Volkan K., kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin Volkan K.'yi ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'taki 14 katlı bir binanın 2'nci katında meydan geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.'yi tabancayla ağır yaraladı. Anneni ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir K., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Volkan K., kendini eve kilitledi.

Polis ekipleri, teslim olması için Volkan K.'yi ikna etmek amacıyla çalışma başlattı.