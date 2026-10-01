Kayseri'de babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ev hapsi istedi - Son Dakika
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Kayseri'de babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık ev hapsi istedi

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Kayseri'deki duruşmada, babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, olağanüstü güçlerin yönlendirdiğini öne sürüp ev hapsi istedi. Hakkında akıl sağlığı yerinde raporu bulunan sanığın duruşması, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A.E, tutuksuz müşteki sanık N.E. ve sanık avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanık Y.D. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair adli tıp raporunun geldiğini belirtti.

Sanık F.A.E, savunmasında babasıyla dini konularda tartıştığını anlattı.

Olağanüstü bazı güçlerin kendisini yönlendirdiğini savunan F.A.E, bu kapsamda babasını öldürmek için talimat aldığını iddia etti.

Akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade eden F.A.E, uzun süredir cezaevinde olduğunu belirtti ve hakkında ev hapsi uygulanmasını istedi.

Müşteki sanık N.E. de oğlunun karıncayı bile incitmeyeceğini, olayı aklı başında gerçekleştirmediğini savundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 18 Kasım 2025'te Hayrullah E. ile oğlu F.A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı F.A.E. polis ekiplerince Kocasinan ilçesindeki bir işletmenin çatısında yakalanmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaAdli TıpEv hapsiKayseriOlaylarGüncelSon Dakika

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