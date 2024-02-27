Kayseri'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri\'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki 3 bağ evinden televizyon, kombi ve antika eşyaların çalınmasıyla ilgili yapılan çalışma sonucunda O.A. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

27.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:35
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 3 bağ evinin pencere korkulukları kesilerek televizyon, kombi ve antika eşyaların çalınmasıyla ilgili 10 gün süren çalışma ve kamera kayıtlarının izlenmesi neticesinde kimlikleri tespit edilen O.A. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'nin Talas ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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