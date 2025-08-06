Kayseri\'de Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yeşilay Şubesi arasında, Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ile Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan çocuk hükümlü ve tutukluların bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalıkların artırılması ve sağlıklı yaşam becerilerinin geliştirilmesi amaçlı işbirliği protokolünü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başsavcı Korkmaz, çocukların ceza infaz kurumlarında geçirdiği sürenin, onların yeniden hayata kazandırılması adına bir fırsat olduğunu belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, "Yeşilay ile yaptığımız bu işbirliği, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına büyük katkı sunacaktır." ifadesini kullandı.

İmzalanan protokolle, 12-18 yaş arası çocuk ve gençlerin 12 ay süreyle eğitime alınması, uzman eğitmenler tarafından kulüp liderlerinin eğitilmesi, liderlerin sonraki grupları eğitmesi, aylık temalar etrafında bilgi paylaşımı, atölye çalışmaları ve düzenli sosyal etkinlikler yapılması planlanıyor.

Giderler ise Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Protokol törenine, Cezaevlerinden Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Yeşilay Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Murat Arda Şeker ve Cezaevi Müdürü Görkem Tumba katıldı.