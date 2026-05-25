Kayseri'de mezarlıklar bayrama hazır

25.05.2026 11:46
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaparak ziyaretlere hazır hale getirdi. Yaşlı ve engellilere ücretsiz ulaşım sağlanacak, zabıta denetimleri artırılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından şehir genelindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmalar kapsamında çevre temizliği, bakım, onarım ve düzenleme faaliyetleri yapıldı.

Mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, yürüyüş yollarının düzenlenmesi ve genel çevre bakım çalışmaları yapılarak bayram ziyaretleri için hazır hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Asri Mezarlık başta olmak üzere Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar, Gesi-İldem mezarlıkları ile Kartal Şehitliği'nde bakım ve düzenleme işlemleri tamamlandı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

Arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde hazır bulunacak Büyükşehir Belediyesi araçlarıyla vatandaşların mezarlık içerisindeki ulaşımları kolaylaştırılacak.

Bayram süresince zabıta ekipleri de kabristanlarda görev yaparak özellikle vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere karşı denetimler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

