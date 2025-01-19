Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç. hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, E.Ç., bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.