Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü
Kayseri Kocasinan'da çıkan bıçaklı kavgada H.K. hayatını kaybederken, iki şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi evinde öldürüldü.
Mimarsinan Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında H.K. (59) ile arkadaşları arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla yaralanan ev sahibi H.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Hayatını kaybeden ev sahibinin cesedi ise morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?