Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: Akraba Yaralandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde akrabası Ü.T.'yi bıçakla yaralayan M.S., gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Beyli Sokak'taki bir işletmede meydana geldi. M.S. ile akrabası Ü.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S., akrabası Ü.T.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan M.S., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,