Kayseri\'de bir eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.
Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
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