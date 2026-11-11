Kayseri'de Büyükkılıç kavşak çalışmalarını inceledi, gerçekleşme yüzde 70'i aştı

Kayseri'de Büyükkılıç kavşak çalışmalarını inceledi, gerçekleşme yüzde 70'i aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 70'in üzerine çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın incelediği projede tünel, alt geçit ve bağlantı yolları eş zamanlı sürüyor, kavşağın 2026 sonunda açılması hedefleniyor.
Kayseri'de ulaşım konforunun artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve ulaşım ağının daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, proje sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tünel, alt geçit, bağlantı yolları ve diğer teknik imalatların eş zamanlı sürdürüldüğü projede, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı.
Kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak projede, çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak kavşağın trafiğe açılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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