Kayseri'de Çatıda Biriken Kar Ahırı Çöktürdü: 30 Hayvan Göçük Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Çatıda Biriken Kar Ahırı Çöktürdü: 30 Hayvan Göçük Altında

Kayseri\'de Çatıda Biriken Kar Ahırı Çöktürdü: 30 Hayvan Göçük Altında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çatıda biriken kar nedeniyle çöken ahırda bulunan 120 büyükbaş hayvandan 30'u göçük altında kaldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, hayvanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

25.11.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de çatıda biriken kar nedeniyle çöken ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Topsakal'a ait ahırın bir bölümü kar kütlelerinin çatıda birikmesi sonucu çöktü. Ahırda bulunan 120 büyükbaş hayvandan 30'u göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.

'KURTARMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Şaban Topsakal, "Dün gece yoğun kardan dolayı çökme oluşuyor. Yaklaşık 120 hayvanımız var. 120 hayvanın 90 tanesini kurtardık. İçeride yaklaşık 30 tane daha hayvan göçük altında. Onunla ilgili de ilk önce AFAD ekibi, sonra itfaiye, polis, Büyükşehir Belediyesi ve valilik yardımcı oldu. KASKİ'den büyük vinç talep ettik. Onu da gönderiyorlar. Gerekli çalışmalar yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz burada. Yıkılan kısım yaklaşık 1200 metrekare. İçinde 120 tane süt hayvanı vardı. Şu anda kurtardıklarımız, sağıma geçildi. Kurtarmaya devam ediyoruz, bekliyoruz. Sonuç almaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Doğal afet. Aşırı yağan kar, bu şekle getirdi. Burası 3 yıl önce yapılmıştı. 3 yıldır bir problem yoktu. Ama dün geceki yağan kar, biraz da sulu olması nedeniyle bu hale getirdi" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, Melikgazi, İtfaiye, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Çatıda Biriken Kar Ahırı Çöktürdü: 30 Hayvan Göçük Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu 400 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
23:45 Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum Ali Atay: Bu ülkenin seliyle, yangınıyla ben niye mücadele ediyorum?
23:04 İsrailli haham BAE’de ölü bulundu İsrailli haham BAE'de ölü bulundu
22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
21:21 Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 16:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Çatıda Biriken Kar Ahırı Çöktürdü: 30 Hayvan Göçük Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.