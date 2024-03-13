Kayseri\'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı Şen Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yüce, ambulansla Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Samsun'da bir kişiyi araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internet üzerinden ilan veren Abdulkadir G.'ye bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
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