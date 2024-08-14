Kayseri'de cinayet hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de cinayet hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü, polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

14.08.2024 12:16
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Kayseri'de hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin (44) saklandığı adresi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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