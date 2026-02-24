Kayseri'de Cinsel İstismar Davası: 21 Yıl Hapis

KAYSERİ'de hobi bahçesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ileri sürülen G.S.'ye (38) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan M.Ç. (52), 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de geçen yıl 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ç., kentteki bir hobi bahçesinde tanıştığı yüzde 50 zihinsel engelli G.S.'ye cinsel istismarda bulundu. Mağdurun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu şüpheli M.Ç. hakkında 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık M.Ç. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen M.Ç., cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.Ç.'yi 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 18 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.