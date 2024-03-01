Kayseri'de çoban köpeği saldırısı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de çoban köpeği saldırısı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kayseri\'de çoban köpeği saldırısı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırması sonucu başından ve kolundan yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtulan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Köpeği barınağa teslim eden HAYDİ ekipleri, köpeğin sahibini ifadesi için polis merkezine götürdü.

01.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırması sonucu başından ve kolundan yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.A, 2183. Sokak'ta bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğu köpeğin saldırısından çevredekiler kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

Başından ve kolundan yaralanan Y.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYDİ ekipleri, köpeği barınağa götürmek üzere teslim aldı.

Öte yandan çoban köpeğinin sahibi A.H, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Kayseri, Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çoban köpeği saldırısı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 14:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de çoban köpeği saldırısı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement