Kayseri'de çocuğa taciz olayı sonrası yaşanan olaylarda 67 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de çocuğa taciz olayı sonrası yaşanan olaylarda 67 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de çocuğa taciz olayı sonrası yaşanan olaylarda 67 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddialarının ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 67 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca, vatandaşların yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar verdiği ifade edildi. Bakan Yerlikaya, yabancı düşmanlığına müsaade edemeyeceklerini vurgulayarak, hukuk devleti olduğumuzu ve suçlulara hak ettikleri cezaların verildiğini söyledi.

01.07.2024 13:59
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddialarının ardından yaşanan olaylara ilişkin, "Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Bakan Yerlikaya, dün akşam Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından çıkan olaylar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır" dedi.

'YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ'

Yerlikaya, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, aziz milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de çocuğa taciz olayı sonrası yaşanan olaylarda 67 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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