Kayseri'de Çözüm Merkezi 8 yıldır hizmet veriyor - Son Dakika
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Kayseri'de Çözüm Merkezi 8 yıldır hizmet veriyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 yıldır hizmet veren Çözüm Merkezi, sonuç odaklı çözümler üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi'nin işleviyle ilgili sunum yaptı ve vatandaşlara hizmet kalitesini artırmak için yapılan çalışmalardan bahsetti.

27.08.2024 13:58
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 8 yıldır hizmet veren Çözüm Merkezi, sonuç odaklı çözümler üretmeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çözüm Merkezi'nin işleviyle ilgili sunum yaptı.

Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm ürettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2016'da hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi'mizin 8'inci yılındayız. Çözüm Merkezi, belediyemizin hizmet zihniyetinin bir göstergesidir. Vatandaşa hizmet etmenin, bu hizmeti neticelendirmenin ve sonucunda vatandaş memnuniyetini ölçerek hizmet kalitesini artırmanın çabasını yansıtır. İnsan ve çözüm odaklı hizmetler üretiyoruz. Çözüm Merkezi, şehirde yaşayan insanlarla belediye başkanı ve belediye arasında bir iletişim köprüsü olarak hizmet verir. Kayseri'nin yaklaşık 1,5 milyonluk nüfusunun tamamı, 222 70 00 numaralı hattı arayarak bu hizmetlere ulaşabiliyor."

Çolakbayrakdar, "Çözüm Merkezi, 3. nesil bir yazılım haline geldi. Telefonla olayı anlatan bir fotoğraf çekildiğinde, tüm iletişim kanallarını kullanarak bürokrasiyi ortadan kaldırıp dijital ve hızlı bir şekilde çözüm üretiyoruz. Yapay zeka, gelen talepleri çözümleyip ilgili birime yönlendiriyor. Dünyada yalın yönetim konuşulurken, biz de belediye olarak her kategoride yalın yönetimi esas alıyoruz. Yapay zeka destekli karar mekanizması, sorunları ciddi anlamda çözüme ulaştırıyor. Bölgelere göre ısı haritasıyla oluşan talepleri noktasal bazda görerek harekete geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Çözüm Merkezi 8 yıldır hizmet veriyor - Son Dakika

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