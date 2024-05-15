Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri\'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı

Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstihbari bilgi ve örgütsel fotoğraflar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda zanlının saklandığı adres tespit edildi ve ev ile iş yerinde yapılan aramada yakalandı. Aramada 2 dijital materyal ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

15.05.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi ve örgütsel fotoğrafı bulunan H.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adresi tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesindeki ev ve iş yerinde yaptıkları aramada şüpheliyi yakaladı.

Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:54:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement