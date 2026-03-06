Kayseri'de Dilencilik Operasyonu - Son Dakika
Kayseri'de Dilencilik Operasyonu

06.03.2026 16:00
Zabıta, evden eşya getirip dilencilik yapan 2 kadını tespit ederek bölgeden uzaklaştırdı.

KAYSERİ'de evden getirdikleri eşyaları çöpten topluyormuş gibi yapıp, duygu sömürü yaparak dilencilik yapan 2 kadın, zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayında dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'ndaki bir çöp konteyneri çevresinde 2 kadının sürekli olarak dilencilik yaptığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri, çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde, söz konusu kadınların evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları, çöp konteynerinin yanına bırakarak çöpten malzeme topluyormuş izlenimi oluşturmaya çalıştıkları belirlendi. Bu yöntemle vatandaşların merhamet duygularını harekete geçirerek para topladıkları tespit edildi. Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar aynı noktada bulunan 2 kadının, zabıta ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırılmalarına rağmen kısa süre sonra tekrar geri geldikleri öğrenildi.

Üzerlerinde kimlik bulunmadığı belirlenen 2 kadın, zabıta tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: DHA

