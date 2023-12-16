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Kayseri'de doğan 100 bebek için 100 ağaç dikildi - Son Dakika
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Kayseri'de doğan 100 bebek için 100 ağaç dikildi

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, doğan 100 bebek için 100 ağaç dikildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların sembolik olarak ağaçlarda isimlerinin yazılmasını istediklerini ve doğan her çocuğa ağaç dikmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, yeşil alan ve park sayısını artırmak için her yıl 100 bin ağaç hedeflerini katlayarak sürdüreceklerini ifade etti.

Kayseri\'de doğan 100 bebek için 100 ağaç dikildi
16.12.2023 - 15:05,
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Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ekim ayından bu yana doğan 100 bebek için 100 ağaç dikildi.

Kocasinan Belediyesince Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğan bebeklere sağlıklı, hayırlı ömürler diledi.

Çocukların Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük ve güçlü bir Türkiye'de büyüyeceklerini belirten Çolakbayrakdar, "İstedik ki bu çocuklarımızın sembolik de olsa ağaçlarda isimleri yazsın. 29 Ekim'den sonra doğan her çocuğumuza ağaç dikmeye devam edeceğiz." dedi.

Çolakbayrakdar, ağaç dikmek kadar sonrasında bu ağaçlara bakmanın da önemli olduğuna dikkati çekerek, yeşil alan ve park sayısını artırmaya devam edeceklerini, her yıl 100 bin ağaç hedefini katlayarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından aileler, bebeklerin adının yazılı olduğu isimlikleri toprakla buluşturdukları ağaçlara bağladı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Kocasinan, Erkilet, Kayseri, Son Dakika

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