Kayseri'de Erciyes Dağı ile İncesu ilçesinde dolu etkili oldu.
İncesu ilçesinde gün boyu aralıklarla devam eden yağış, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.
Aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan, Erciyes Dağı'nda bulunan Erciyes Kayak Merkezi'nde de dolu etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Dolu Etkili Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?