Kayseri'de Döner Ustası Silahlı Saldırıya Uğradı

KAYSERİ'de döner ustası H.Ç., çalıştığı iş yerinde A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şeker Mahallesi Gazeli Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Döner ustası H.Ç., çalıştığı iş yerine gelen A.M.A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Furkan KAVUKLU/ KAYSERİ,